“La veo muy desconectada”: Pamela Díaz cuestiona a Fran Maira en medio de polémica por atropello

Fran Maira vuelve a estar en el centro de la controversia mediática y judicial tras las graves acusaciones realizadas por la familia de Mayerson Zapata, el motociclista que fue atropellado por la cantante en febrero pasado.

Los padres del joven aseguran que no han recibido el apoyo comprometido por parte de la artista ni de su entorno, situación que ha generado una fuerte reacción pública y un intenso debate sobre cómo la exintegrante de programas de telerrealidad ha enfrentado la situación.

En declaraciones entregadas al programa “Hay que decirlo” de Canal 13, la madre de la víctima expuso el complejo escenario médico que enfrenta actualmente su hijo, quien permanece en una condición de extrema gravedad y dependencia total.

"El estado de salud de mi hijo no es el mejor. Él está en un estado que hay que valerlo para todo. Hace movimientos involuntarios, que si nos conoce o no nos conoce no sabemos", señaló la progenitora, evidenciando la angustia familiar.

La mujer también apuntó sus críticas hacia el entorno de Fran Maira y relató un fallido intento de coordinación con el padre de la cantante para concretar la ayuda que, según asegura, había sido prometida.

"Dijo que no podía porque el abogado se había ido de vacaciones, como si la vida de mi hijo también se fuera de vacaciones, a él lo mandaron a una cama", expresó con evidente molestia.

FRAN MAIRA ACUSA DESINFORMACIÓN

Frente a los cuestionamientos, Fran Maira rompió el silencio y aseguró que ha estado presente durante todo el proceso judicial, además de acusar una difusión errónea de los hechos por parte de los medios de comunicación.

Asimismo, trascendió que el conflicto aumentó su tensión luego de que el entorno de la víctima solicitara una indemnización cercana a los 500 millones de pesos.

"Estamos en una situación profundamente delicada, en la cual lo que más me duele es la cantidad de desinformación que hay en los medios. A mí y a mi familia nos han llegado una cantidad de mensajes de muerte increíble y de odio constantes por la falta de información correcta", afirmó la cantante, asegurando estar "100% presente" en el proceso judicial.

LA CRÍTICA DE PAMELA DÍAZ

El caso también fue abordado por Pamela Díaz, quien, pese a reconocer el cariño y la buena impresión que tiene de la artista, fue especialmente crítica respecto a la forma en que ella y su padre —quien además cumple el rol de manager— han manejado la crisis.

"Conocí a Fran en un reality del 13, es una galla súper buena persona, simpática y amable. Yo creo que sí lo ha pasado pésimo, es una mujer súper sensible, pero también es culpa de ella por cómo ha manejado la situación y creo que también es culpable su papá", fustigó Díaz.

La conductora cuestionó especialmente la incongruencia entre la gravedad del caso y el contenido que la cantante comparte en sus redes sociales, haciendo referencia a publicaciones recientes en traje de baño y celebraciones que, a su juicio, debieron mantenerse en la esfera privada.

"Hace mucho tiempo estoy viendo su Instagram y no es acorde a la situación que está pasando ella… la veo muy desconectada. Vi una foto hace un mes en bikini, y está bien, tiene que seguir con su vida y seguir trabajando. Cómo no hubo una amiga que le dijera: '¿Sabes qué Fran? Lo pasamos bien, este no es el momento... celebremos a escondidas'", argumentó "La Fiera".

Finalmente, Pamela Díaz descartó que las críticas tengan como objetivo perjudicar a la cantante y sostuvo que son las propias acciones de Fran Maira las que han debilitado su imagen pública en medio de este complejo escenario.

"Todo lo que estamos hablando (...) no es porque no la queremos, de querer joderla, es porque sus actitudes no coinciden con la situación que está pasando", concluyó la animadora, enfatizando que la propia involucrada "ensució" la delicada situación.

PURANOTICIA