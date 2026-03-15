La temporada de premios llega a su fin con una disputa cerrada en los Premios Oscar

La temporada de premios de Hollywood llega a su punto culminante este domingo con la 98ª edición de los Premios Oscar, ceremonia que definirá a los grandes ganadores del cine del último año.

La gala se realizará en el Teatro Dolby de Hollywood y será conducida por el humorista Conan O’Brien. En Chile, el evento podrá seguirse desde las 21:00 horas por TNT y la plataforma HBO Max, mientras que la tradicional alfombra roja comenzará a las 20:00 horas.

Entre las principales candidatas de la noche destacan “Pecadores”, dirigida por Ryan Coogler, y “Una batalla tras otra”, del cineasta Paul Thomas Anderson, dos producciones que han dominado la temporada de premios.

La primera llega con 16 nominaciones, mientras que la segunda suma 13 candidaturas, lo que anticipa una competencia muy estrecha por el galardón a mejor película.

El especialista en premios de la revista Variety, Clayton Davis, explicó que el resultado final sigue siendo incierto. Según señaló, “no sabremos quién va a ganar hasta que no se abra el último sobre”.

De acuerdo con el análisis del experto, ambas películas incluso podrían aspirar a romper marcas históricas dentro de la Academia.

Actualmente, el récord de más premios obtenidos por una sola película en la historia de los Oscar es de once estatuillas, marca que comparten “Ben-Hur” (1959), “Titanic” (1997) y “El señor de los anillos: El retorno del rey” (2003).

“Pecadores”, que aborda el conflicto racial en Estados Unidos mediante una historia con elementos de terror y musical, ha sido impulsada también por su éxito en taquilla.

En tanto, “Una batalla tras otra” presenta el retrato de un exrevolucionario enfrentado a su pasado en medio de tensiones sociales y políticas en Estados Unidos.

En la categoría de mejor director, uno de los nombres más comentados es el de Paul Thomas Anderson, quien acumula 14 nominaciones a lo largo de su carrera sin haber ganado aún la estatuilla.

El otro favorito es Ryan Coogler, quien podría convertirse en el primer director negro en ganar el Oscar en esta categoría.

Sobre esta disputa, Davis comentó que “si sigues las estadísticas, te diría que Paul Thomas Anderson ganará”, aunque añadió que “he hablado con muchos votantes (…) y el amor por Coogler no se puede negar”.

Uno de los votantes consultados por AFP también anticipó un posible reconocimiento al director estadounidense, señalando que “ya es hora. Creo que la Academia honrará a Anderson”.

En otras categorías, la competencia también se presenta ajustada.

En mejor actriz, el nombre que aparece como principal favorita es Jessie Buckley, por su interpretación en “Hamnet”.

Entre los actores, Michael B. Jordan ha ganado terreno tras su desempeño en “Pecadores”, aunque el especialista no descarta una sorpresa de Timothée Chalamet, protagonista de “Marty Supremo”.

La disputa también se mantiene abierta en las categorías de reparto y en mejor película internacional, donde destacan la noruega “Valor sentimental” y la brasileña “El agente secreto”.

Con varios premios aún en disputa y pronósticos divididos, la ceremonia promete una noche cargada de emoción para cerrar la temporada cinematográfica del año.

PURANOTICIA