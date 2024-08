La sorpresiva "predicción" de Vanessa Daroch sobre el romance entre Carla Jara y Diego Urrutia

La conocida tarotista Vanessa Daroch entregó sus predicciones respecto al futuro de la pareja conformada por Carla Jara y Diego Urrutia.

Fue en el programa de Canal 13, «Hay que decirlo», donde entregó detalles de lo que le arrojaron las cartas respecto a este bullado romance.

Cabe recordar que fue esta tarotista la que había indicado hace algunos meses que la ex chica Mekano volvería a encontrar el amor tras el quiebre matrimonial con Francisco Kamisnki, quien luego comenzó un romance con Camila Andrade.

Respecto a la nueva relación de Carla Jara, Daroch dijo que "salió la carta de las vidas pasadas, que es el miedo a que le vuelva a pasar lo mismo”.

Luego, precisó que la carta que salió “es buena, porque es la de la comparación, es decir, lo que ella tenía y lo que tiene ahora”.

También expuso que "cuando Carlita lo conoce (a Urrutia) y ve que la hace feliz y que era lo que ella merecía, no va a volver nunca más atrás".

No obstante, predijo que "la tercera carta es el vacío. Me está dando la alerta de que quizás esta relación va funcionando bien, pero no hay una meta".

"Están pasándolo bien, hay un pololeo, pero no hay metas”, sentenció Daroch.

