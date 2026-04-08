La "reina de la ketamina" fue sentenciada a 15 años de cárcel por la muerte de Matthew Perry

A raíz de la sobredosis que le costó la vida al actor de la icónica serie "Friends", Matthew Perry, en octubre de 2023, la justicia norteamericana dictó sentencia este miércoles.

Un tribunal estadounidense impuso una pena de 15 años de cárcel a la mujer apodada como la "Reina de la Ketamina", debido a su participación directa en la entrega del estupefaciente al intérprete.

La ciudadana con doble nacionalidad británica y estadounidense, identificada como Jayvee Sangha, recibió esta condena luego de que el pasado septiembre asumiera su culpabilidad en cinco ilícitos de carácter federal. El listado de cargos incluye tres infracciones por comercializar ketamina, una por administrar un recinto vinculado al tráfico de drogas y una última por la entrega de sustancias que derivó en "muerte o lesiones corporales graves" para el afectado.

Mediante una declaración oficial, la Fiscalía del distrito central de California detalló el modus operandi de la sentenciada, afirmando que: "Durante años, Sangha dirigió un negocio de narcotráfico a gran escala desde su residencia en Hollywood". El mismo documento del ente persecutor precisó que la mujer se encontraba privada de libertad, bajo custodia de las autoridades, desde agosto de 2024.

Los antecedentes de la acusación revelan que la operación ilícita se gestó en conjunto con Erik Fleming, un residente de Hawthorne de 56 años. Ambos se coordinaron para comercializar 51 viales de ketamina destinados a Perry. Dichos frascos fueron recepcionados por Kenneth Iwamasa, asistente personal de la estrella televisiva, quien fue el encargado de inyectarle el compuesto en al menos tres oportunidades, desencadenando su fallecimiento.

El equipo de fiscales a cargo de la indagatoria subrayó que la proveedora continuó vendiendo el anestésico a distintos clientes incluso después de tomar conocimiento del deceso de Perry. Para los persecutores, esta actitud evidencia "una frialdad insensible y un desprecio por la vida". En esa misma línea, la parte acusadora argumentó durante el proceso que la condenada: "Antepuso las ganancias a las personas, y sus acciones causaron un inmenso dolor a las familias y seres queridos de las víctimas".

Cabe recordar que esta red de suministro ya había generado otras resoluciones judiciales. El pasado mes de diciembre, un tribunal estadounidense dictaminó 30 años de prisión para el doctor Salvador Plasencia por su implicancia en esta misma causa. Por su parte, Mark Chávez recibió una pena de tres años de presidio luego de aceptar su responsabilidad y declararse culpable frente a un cargo de conspiración para distribuir ketamina.

Quien encarnara al recordado Chandler Bing en la exitosa producción televisiva "Friends", se encontraba bajo tratamiento médico al momento de su deceso, ya que "estaba recibiendo terapia de infusión de ketamina para la depresión y la ansiedad". Los reportes forenses de la autopsia confirmaron que el artista fue encontrado sin vida al interior de su domicilio ubicado en Los Ángeles (California, Estados Unidos), lugar donde se habría ahogado en el jacuzzi. (Aton Chile / Europa Press).

(Imagen: Gregg DeGuire/FilmMagic)

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