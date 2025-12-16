La reflexión de Jean Paul Pineda tras un año marcado por escándalos y problemas judiciales: “Sacaré todo lo negativo”

Jean Paul Pineda ha estado en el ojo del huracán no solo por su mediático divorcio de Faloon Larraguibel, sino también por una seguidilla de episodios judiciales que lo han mantenido bajo la lupa pública.

Manejo en estado de ebriedad, una acusación de violencia contra su actual pareja y una detención por violación de morada son parte del oscuro prontuario que lo obligó a enfrentar a la justicia.

Si bien hoy el exfutbolista se encuentra en libertad, el camino no ha sido fácil. Pineda pasó varios meses bajo arresto domiciliario tras una supuesta agresión ocurrida el pasado 1 de octubre y posteriormente volvió a ser detenido el 1 de diciembre por un nuevo incidente relacionado con violación de morada, sumando así más controversia a un año ya marcado por el escándalo.

Pese a este historial reciente, todo apunta a que el deportista busca dar vuelta la página y dejar atrás las polémicas que se arrastran desde su quiebre con Faloon en 2023.

Según ha manifestado en más de una ocasión, su principal objetivo hoy es recomponer su relación con sus hijos, considerando que tras la acusación de VIF la custodia de los tres menores quedó en manos de su exesposa.

LA REFLEXIÓN DE JEAN PAUL PINEDA

Ahora, a través de sus redes sociales, Jean Paul Pineda decidió enviar un mensaje cargado de reflexión y promesas de cambio, asegurando que quiere comenzar una etapa completamente distinta.

"Se acerca el final de este año. Sacaré todo lo negativo y dejaremos como aprendizaje todo lo malo. No descansaré hasta lograr poner en orden mi día a día aunque cueste siempre de pie. Abundancia, salud y amor real", fueron las palabras del exfutbolista.

PURANOTICIA