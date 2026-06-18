La realeza de la bachata se une: Romeo Santos y Prince Royce confirman concierto en Chile con su gira "Mejor Tarde Que Nunca"

La espera terminó y los rumores que tenían a los fanáticos comiéndose las uñas ya son una realidad confirmada. La realeza completa de la bachata se dará cita en Santiago durante 2026. Romeo Santos y Prince Royce, los nombres más indiscutidos del género a nivel global, confirmaron su regreso a Chile con su aclamado tour conjunto “Mejor Tarde Que Nunca”.

La gira, que ya arrancó con un éxito rotundo en Estados Unidos, registrando sold out en cada ciudad visitada, se ha posicionado como una de las más rentables de la región según el sitio especializado Pollstar.

“El espectáculo destaca por una impactante escenografía inspirada en Nueva York, visuales de última generación y una puesta en escena diseñada para celebrar la evolución del género que ambos artistas ayudaron a llevar a la cima del mercado global”, detalló la organización del evento.

Sobre la dinámica del show, los productores destacaron que el punto más alto es la energía entre ambos neoyorquinos:

“La química entre Romeo Santos y Prince Royce se ha convertido en uno de los elementos más comentados de la gira, generando una conexión única con el público a través de un recorrido por los mayores éxitos de sus carreras y las canciones de su exitoso álbum colaborativo 'Better Late Than Never'”.

COORDENADAS DEL EVENTO

Para que la fila virtual no te pille por sorpresa, toma nota de los datos clave para asegurar tu lugar en esta noche de romance y baile:

Fecha: Domingo 20 de septiembre de 2026

Domingo 20 de septiembre de 2026 Lugar: Estadio Monumental (Macul)

(Macul) Horario estimado: Se proyecta que el show comience a las 21:00 horas

VENTA DE ENTRADAS

¿Cuándo? La venta general oficial comenzará este miércoles 24 de junio de 2026

La venta general oficial comenzará este miércoles ¿A qué hora? El proceso arrancará a partir de las 12:00 horas (mediodía)

El proceso arrancará a partir de las ¿Dónde comprar? Podrás adquirir tus tickets de forma exclusiva a través de la plataforma PuntoTicket

UN REPERTORIO LLENO DE HIMNOS

El megaevento promete repasar los catálogos individuales de ambos artistas y presentar en vivo su disco colaborativo. Entre las canciones confirmadas para encender la noche en el Monumental se encuentran:

Propuesta Indecente

Eres Mía

Darte un Beso

Corazón Sin Cara

Imitadora

La Carretera

Stand By Me

Incondicional

Promise

Sensualidad

Ella Quiere Beber

PURANOTICIA