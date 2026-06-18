La realeza de la bachata se une: Romeo Santos y Prince Royce confirman concierto en Chile con su gira "Mejor Tarde Que Nunca"

El "Rey" y el "Príncipe" del género aterrizarán en Santiago en septiembre para presentarse en el Estadio Monumental, consolidando uno de los fenómenos musicales más rentables del año.
La espera terminó y los rumores que tenían a los fanáticos comiéndose las uñas ya son una realidad confirmada. La realeza completa de la bachata se dará cita en Santiago durante 2026. Romeo Santos y Prince Royce, los nombres más indiscutidos del género a nivel global, confirmaron su regreso a Chile con su aclamado tour conjunto “Mejor Tarde Que Nunca”.
La gira, que ya arrancó con un éxito rotundo en Estados Unidos, registrando sold out en cada ciudad visitada, se ha posicionado como una de las más rentables de la región según el sitio especializado Pollstar.
“El espectáculo destaca por una impactante escenografía inspirada en Nueva York, visuales de última generación y una puesta en escena diseñada para celebrar la evolución del género que ambos artistas ayudaron a llevar a la cima del mercado global”, detalló la organización del evento.
Sobre la dinámica del show, los productores destacaron que el punto más alto es la energía entre ambos neoyorquinos:
“La química entre Romeo Santos y Prince Royce se ha convertido en uno de los elementos más comentados de la gira, generando una conexión única con el público a través de un recorrido por los mayores éxitos de sus carreras y las canciones de su exitoso álbum colaborativo 'Better Late Than Never'”.
Para que la fila virtual no te pille por sorpresa, toma nota de los datos clave para asegurar tu lugar en esta noche de romance y baile:
El megaevento promete repasar los catálogos individuales de ambos artistas y presentar en vivo su disco colaborativo. Entre las canciones confirmadas para encender la noche en el Monumental se encuentran:
PURANOTICIA