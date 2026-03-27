La reacción de Raquel Argandoña al enterarse de la querella contra su hijo Nano Calderón: estaba en vivo y en directo

Nano Calderón otra vez en el ojo del huracán. Esta semana, el hijo de Raquel Argandoña volvió a ser el centro de los titulares del espectáculo, pero esta vez con acusaciones mucho más graves que sus habituales polémicas.

Todo estalló este miércoles cuando Cecilia Gutiérrez informó en sus publicaciones de Instagram que sobre Calderón recae ahora una querella por lesiones, cuasi delito de homicidio y amenazas.

Según los antecedentes, todo se habría originado tras una brutal golpiza al influencer español Santiago Peredo en una bomba de bencina en Huechuraba.

El detonante, según se informa, fueron unas publicaciones que Peredo subió a la web para presumir lujos que, según Nano, le pertenecían. El influencer chileno no se contuvo y denunció en Instagram: “¿Alguien sabe por qué este h… se roba mis fotos? Pobre h…”, agregando además que su plan era salir a buscarlo por toda la capital.

Pero la polémica no termina allí. Ahora Danilo 21 entregó más detalles, esta vez involucrando directamente a su madre, quien actualmente integra el jurado del estelar Fiebre de Baile de CHV.

Según Danilo, Raquel Argandoña se enteró de toda la querella mientras estaba al aire: “A Raquel Argandoña se le desfigura la cara. Y es porque en ese momento se estaba enterando de esta querella”, aseguró.

Para reforzar su reporteo, Danilo 21 incluso compartió un breve extracto del momento, dejando claro que la familia Calderón-Argandoña no pasa desapercibida cuando se trata de escándalos que mezclan agresiones y exposición mediática.

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