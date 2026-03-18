La reacción de Mauricio Isla por la relación entre Gala Caldirola y Luis Jiménez: “Hay un código entre futbolistas”

El romance que nadie vio venir ya está dando que hablar. El viernes pasado, Luis Jiménez y Gala Caldirola revelaron que sí, que entre ellos pasa algo.

¿El escenario? Nada menos que Las Torres del Paine, donde se escaparon para vivir su propia postal romántica mientras, dejaban claro que se están “conociéndose en profundidad”.

La noticia dejó a todos descolocados: hace apenas semanas, la española había cerrado su historia con Cristóbal Sumar, mientras que del “Mago” no se sabía mucho en el plano amoroso desde su quiebre con Disley Ramos. O sea, todo muy reciente.

Y como era de esperarse, las reacciones no tardaron. Coté López, ex de Jiménez, rompió el silencio en Hay Que Decirlo y sorprendió con una postura más que relajada frente al nuevo romance del padre de sus hijos. Es más, prácticamente le dio el visto bueno a la relación.

"A mi me encanta la Gala, es buena persona, tiene hijos, querendona, cariñosa. Mis hijos ya la conocieron. A mi me cae la raja la Gala. Son tal para cual. No es por decirlo en mala leche, pero los dos son súper lachos", lanzó sin filtro.

La reacción de Mauricio Isla

Pero si pensaban que todo era buena onda, apareció otro protagonista en esta teleserie. Mauricio Isla, ex marido de Gala, habría tenido una reacción que no pasó desapercibida. Según contó la periodista Caco Saavedra de LUN en Instagram, el futbolista tomó distancia digital en tiempo récord: dejó de seguir a Luis Jiménez.

Y ahí es donde el asunto se pone sabroso. Porque, según la propia periodista, acá habría códigos no escritos entre futbolistas que se habrían roto sin anestesia:

"Parece que hay un código entre futbolistas y en lo que les voy a contar se ve. Mauricio Isla dejó de seguir a Luis Jiménez. Eran amigos, cercanos, tampoco pegados, pero amigos ¿Y qué pasó? Ahora Luis está con Gala en un romance de cuento de hadas y Huaso Isla que es su ex, dejó de seguir al Mago. Era un poco obvio, ¿no?", señaló la periodista.

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