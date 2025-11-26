La profunda preocupación de las hermanas Bolocco por la delicada salud de su madre: “Ha sido duro, ha sido súper difícil”

Hace unos días, Cecilia Bolocco encendió las alarmas al confesar que la salud de su mamá atravesaba un momento especialmente delicado. La ex Miss Universo abrió su corazón y compartió que Rose Marie Fonck estaba viviendo un periodo complejo.

"Quiero correr a los brazos de mi mamá, que hoy cumple 90 años. No ha estado muy bien de salud estos últimos días, así es que estoy un poco sensible", contó Ceci desde el Paris Parade.

Ahora fue Diana Bolocco quien, visiblemente afectada, se refirió a cómo esta situación ha golpeado a toda la familia y a la fortaleza que han debido sacar en medio de la preocupación.

"Mi mamá está pasando por un periodo complejo, sí. Ha sido duro, ha sido súper difícil, mi mamá está luchando con un cáncer hace muchos años y mi mamá es grande, cumplió 90 años ayer, está delicada de salud", respondió Diana al periodista del programa Que te lo Digo de Zona Latina.

La animadora de Fiebre de Baile no pudo evitar emocionarse al hablar de su madre, una mujer que ha debido enfrentar el cáncer por tercera vez; la última batalla comenzó en 2022. Su voz y su mirada reflejaron el peso de estos días, marcados por la incertidumbre, pero también por el amor profundo que une a la familia Bolocco.

PURANOTICIA