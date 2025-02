El problema que podría desmotivar a famosos para asistir a la Gala del Pueblo

La esperada Gala del Pueblo, organizada por Naya Fácil, se enfrentaría a un importante problema, ya que no tendría transmisión televisiva.

“Esta oficializado que ningún canal va a transmitir de manera oficial la Gala del Pueblo”, recalcó el periodista Pablo Candia, en el programa Plan Perfecto.

También, en el panel revelaron que a Chilevisión y Canal 13 les habría gustado la idea de transmitirla, pero Candia aseguró que los ejecutivos terminaron rechazando.

Debido a esta problemática, podría provocar que algunos rostros televisivos evalúen su asistencia al evento.

“Que no se transmita va a significar, quizás, que se bajen algunos invitados. Porque tienes que tener lucas para el outfit, gastar en maquillaje, traslado, alojamiento ¿y tú crees que los famosos van a hacer ese gasto para que su look, su trabajo, no sea transmitido por televisión?“, sentenció el periodista.

Hasta el momento, aún no se sabría si por lo menos una señal de cable o un canal de Youtube cubriría toda la gala de Naya.

PURANOTICIA