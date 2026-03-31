La polémica frase de Rai Cerda a Faloon Larraguibel en Fiebre de Baile tras rumores de quiebre: “Uno se cansa un poco…”

El último capítulo de “Fiebre de Baile” no solo tuvo pasos de alto impacto, sino también un verdadero drama en vivo que dejó a todos hablando. Los protagonistas esta vez fueron Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda, quienes llegaron al programa rodeados de rumores tras dejar de seguirse en redes sociales y claramente había cuentas pendientes.

Todo comenzó cuando en el espacio se llevo a cabo los “triángulos de fuego”, una dinámica donde cada pareja suma a un invitado para encender la pista. Raimundo apareció para bailar junto a Faloon y su partner, desplegando una coreografía al ritmo de “Te aviso, te anuncio (Tango)” de Shakira que, al menos en lo técnico, dio que hablar.

Pero la verdadera polémica vino después. Al momento de las evaluaciones, Diana Bolocco no dejó pasar la tensión en el aire y fue directo al grano. La animadora quería saber qué pasaba realmente entre ellos.

Debido a esto, Raimundo intentó bajar el perfil, pero terminó echando más leña al fuego al admitir que “estuve ensayando, fue un desafío porque Faloon es tremenda bailarina. Dije ‘tengo que estar a tono’ (...) se ensayó, se hicieron bien las cosas, pasaron algunos roces”, confesó.

Luego, Diana lo apretó de inmediato, y él no tuvo más opción que sincerarse: “Un poquito de roces ahí, de repente yo me puse mañoso en un ensayo (con Faloon)”.

La conductora, sin filtro, lanzó la pregunta que todos estaban esperando: “¿Y será por eso que no se siguen en Instagram?”.

Raimundo no esquivó el tema y respondió: “Sí, o sea, ¿has cachado cuándo te da la maña y no quieres ver nada de la persona? Mira, del año y tanto que llevamos, hemos hecho las cosas muy bien y hemos respirado mucho porque los dos tenemos mucho carácter”.

Bajo esta misma línea, Rai agregó: “Hay veces que uno actúa mal y uno se cansa un poco, pero ahí se acuerda de lo bonito que es, entonces es un juego terrible”.

Pero Faloon no estaba dispuesta a dejar pasar ese comentario. Visiblemente picada, lo enfrentó en vivo: “¿Se cansa, dijo? ¿Se cansa? ¿Estás cansado de mí?”, lanzó. Y remató con ironía: “Porque ahora te bloqueo”.

Entre risas nerviosas, Raimundo intentó salir del paso con un tibio: “No, o sea, poquito”.

Diana, oliendo el caos, no dudó en meter más presión y resumió la escena como lo que todos estaban viendo: “Se vio fuego”. Y fue más allá: “Ustedes pasan como del amor al odio. Ya, ¿cómo son las reconciliaciones?”.

Faloon, entre carcajadas, soltó que “son exquisitas”, pero no soltó el tema y volvió a la carga: “Pero, me quedó aquí (en la cabeza). ¿Cómo se cansa? Uno no se cansa de la persona que ama“.

Raimundo, tratando de ordenar el desastre, señaló: “Por eso te dije que llevamos un año en que ambos hemos respirado y cuando uno se cansa, hace una recopilación de varias cosas bonitas y pone las cosas en una balanza. Si se inclina más a lo positivo, sigo peleando por este amor, y si se inclina más hacía lo negativo….”.

Pero el momento ya estaba completamente desbordado, y Diana decidió cortar por lo sano con una frase que resumió el incómodo espectáculo: “¿Quieres que mejor no te pregunté más? Para que no la sigas cagando, Rai, te lo digo en buena”, cerró la animadora.

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