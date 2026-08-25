La nostalgia de los 2000 no se detiene: preparan secuela de "Cómo perder a un hombre en 10 días" con Kate Hudson como productora

En medio del boom nostálgico que ha llevado de regreso a la pantalla a varias de las producciones más emblemáticas de la primera década de los 2000, Paramount Pictures prepara una secuela de la exitosa comedia romántica "Cómo perder a un hombre en 10 días" ("How to Lose a Guy in 10 Days").

Según informaron medios especializados como Variety y The Hollywood Reporter, el proyecto se encuentra en una etapa inicial de desarrollo y el estudio está buscando a un guionista que se haga cargo de la nueva historia.

La principal novedad es la participación de Kate Hudson, protagonista de la cinta original, quien además asumirá como productora junto a Stacey Sher a través de Shiny Penny Productions.

“El estudio tiene entre sus principales planes reunir nuevamente a Kate Hudson y Matthew McConaughey en la pantalla grande, reviviendo la química que conquistó a toda una generación”.

El objetivo de Paramount es conseguir que Hudson y Matthew McConaughey vuelvan a interpretar a Andie Anderson y Benjamin Barry, respectivamente, los personajes que protagonizaron la recordada comedia romántica.

Sin embargo, el proyecto todavía se encuentra en una fase preliminar y no existe confirmación oficial sobre la participación de McConaughey ni una fecha de estreno.

“El proyecto se encuentra en sus etapas iniciales y todavía no está confirmado oficialmente si Hudson y McConaughey aparecerán en la película ni se cuenta con una fecha de estreno fijada”, señalaron reportes del sector.

La cinta original, dirigida por Donald Petrie y basada en el libro ilustrado homónimo de las autoras Michele Alexander y Jeannie Long, llegó a los cines el 7 de febrero de 2003.

Con un presupuesto estimado de 50 millones de dólares, la producción se transformó en un importante éxito comercial y alcanzó una recaudación de 177,5 millones de dólares a nivel mundial.

La historia seguía a Benjamin Barry (McConaughey), un ejecutivo de publicidad que apostaba con sus compañeros que podía conseguir que cualquier mujer se enamorara de él en solo diez días.

Su objetivo era Andie Anderson (Hudson), una periodista que, paralelamente, preparaba un artículo sobre las estrategias que pueden llevar a una mujer a perder a un hombre en ese mismo período.

El particular desafío de ambos dio paso a una serie de situaciones cómicas que terminaron transformándose en una inesperada historia de amor.

¿VOLVERÁ EL ELENCO SECUNDARIO?

Por ahora, no se ha confirmado el regreso de otros integrantes del elenco original, entre ellos:

Kathryn Hahn , quien interpretó a Michelle Rubin, la mejor amiga de Andie.

Adam Goldberg , en el papel de Tony.

Thomas Lennon , como Thayer, ambos amigos de Ben.

Bebe Neuwirth , quien interpretó a Lana Jong, jefa de Andie.

Shalom Harlow , como Judy Green.

Michael Michele , como Judy Spears.

Robert Klein , en el papel de Phillip Warren, jefe de Ben.

Celia Weston , como Glenda, madre de Ben.

REGRESO DE LAS HISTORIAS DE LOS 2000

La eventual secuela de "Cómo perder a un hombre en 10 días" se suma a una tendencia de Hollywood de recuperar títulos populares de la primera década de los 2000.

Entre los proyectos que siguen esta línea se encuentran las secuelas confirmadas de "El Diablo Viste a la Moda 2" y "Hechizo de Amor 2".

Por ahora, la nueva entrega de Cómo perder a un hombre en 10 días no cuenta con fecha de estreno ni con la confirmación oficial del regreso de Matthew McConaughey, pero la posibilidad de volver a ver a Hudson y McConaughey juntos en pantalla ya genera expectativa entre los seguidores de la recordada comedia romántica.

PURANOTICIA