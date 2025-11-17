La misteriosa ausencia de Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana: ¿Qué le pasó a JC?

En medio de una de las jornadas más movidas del año —con elecciones presidenciales y parlamentarias que tuvieron a todos pegados a la pantalla— llamó poderosamente la atención una ausencia clave en Contigo en la Mañana, la de su rostro principal, Julio César Rodríguez. Sí, el animador estrella simplemente no apareció en el matinal, y tampoco estuvo en la extensa cobertura de Chilevisión que se prolongó hasta pasada la medianoche.

Y claro, la pregunta que todos se hicieron fue: ¿Dónde está Julio César?. Según reveló Fotech, el periodista decidió desconectarse y se encuentra disfrutando de unas muy bien ganadas vacaciones. Nada de estrés electoral. Al parecer, JC voló directo a Las Vegas, Estados Unidos, donde estaría pasando la semana completa lejos de sus responsabilidades en el canal que ahora pertenece a Paramount.

El sitio incluso recordó que la última vez que Rodríguez se tomó un respiro fue en septiembre, y considerando su nuevo rol ejecutivo —que lo tiene con más compromisos, más reuniones y mucho menos tiempo libre—, este descanso no solo era oportuno, sino urgente.

Y es que la rutina de JC es prácticamente un maratón diaria. Amanece en el matinal junto a Andrea Arístegui, luego corre a Radio Bio Bio para encabezar “Podría ser peor”, sigue con una batería de transmisiones en su canal de YouTube y, como si todo eso fuera poco, termina en eventos y actividades de marcas con las que colabora.

No es raro que hace un tiempo haya confesado a The Clinic: “Estoy durmiendo poco, unas cinco horas diarias y a veces duermo una siesta en la tarde. Pero tampoco va a ser así todo el tiempo. Hay que ir soltando”.

