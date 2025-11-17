La misteriosa ausencia de Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana: ¿Qué le pasó a JC?

El animador no apareció ni en el matinal ni en la maratónica cobertura electoral de Chilevisión, desatando dudas entre los espectadores
En medio de una de las jornadas más movidas del año —con elecciones presidenciales y parlamentarias que tuvieron a todos pegados a la pantalla— llamó poderosamente la atención una ausencia clave en Contigo en la Mañana, la de su rostro principal, Julio César Rodríguez. Sí, el animador estrella simplemente no apareció en el matinal, y tampoco estuvo en la extensa cobertura de Chilevisión que se prolongó hasta pasada la medianoche.
Y claro, la pregunta que todos se hicieron fue: ¿Dónde está Julio César?. Según reveló Fotech, el periodista decidió desconectarse y se encuentra disfrutando de unas muy bien ganadas vacaciones. Nada de estrés electoral. Al parecer, JC voló directo a Las Vegas, Estados Unidos, donde estaría pasando la semana completa lejos de sus responsabilidades en el canal que ahora pertenece a Paramount.
El sitio incluso recordó que la última vez que Rodríguez se tomó un respiro fue en septiembre, y considerando su nuevo rol ejecutivo —que lo tiene con más compromisos, más reuniones y mucho menos tiempo libre—, este descanso no solo era oportuno, sino urgente.
Y es que la rutina de JC es prácticamente un maratón diaria. Amanece en el matinal junto a Andrea Arístegui, luego corre a Radio Bio Bio para encabezar “Podría ser peor”, sigue con una batería de transmisiones en su canal de YouTube y, como si todo eso fuera poco, termina en eventos y actividades de marcas con las que colabora.
No es raro que hace un tiempo haya confesado a The Clinic: “Estoy durmiendo poco, unas cinco horas diarias y a veces duermo una siesta en la tarde. Pero tampoco va a ser así todo el tiempo. Hay que ir soltando”.
