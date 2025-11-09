La metalera chilena que conquistó a Amy Lee y Ellie Goulding desde el Miss Mundo

Ignacia Fernández sorprendió al público y a las redes con una interpretación poco habitual en los escenarios de belleza. La joven representante de Las Condes en el certamen Miss Mundo Chile cautivó con una potente presentación de Death Metal junto al guitarrista Carlos Palma, de su banda Decessus, desatando una ola de reacciones que traspasó fronteras.

Su actuación, transmitida por Chilevisión, llamó la atención de destacadas figuras internacionales, entre ellas Ellie Goulding y Amy Lee, vocalista de Evanescence, quienes elogiaron su talento en redes sociales.

“El metal ha sido parte fundamental de quién soy como persona y de mi vida: un refugio, una fuente de fuerza y propósito. Poder expresarlo en el escenario de Miss Mundo Chile y Chilevisión fue una oportunidad que valoro profundamente”, relató Fernández.

La artista de 27 años también valoró el impacto que generó su propuesta. “Fue una gran experiencia derribar barreras en televisión abierta, inspirar, ser real con una misma y demostrar que no hay que temer a los prejuicios de los demás”, afirmó.

Aunque no se llevó el primer lugar en la categoría de Talento, logró ubicarse entre las 20 finalistas del concurso, cuya final se celebrará el domingo 9 de noviembre. Su interpretación se volvió viral en plataformas como X, Instagram y TikTok, acumulando millones de visualizaciones y comentarios de apoyo desde distintos países.

PURANOTICIA