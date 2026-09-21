La lucha contra los problemas de adicción y salud mental del fallecido hijo de Cindy Crawford

En dichos videos, que aún pueden verse, conversaba mirando directamente a cámara sobre cómo se sentía, buscando concienciar a sus seguidores —acumulaba 172.000 en esa red social— sobre los trastornos mentales.

Entre otras cuestiones, hablaba de distintas sustancias y su relación con ellas —"Esto no es de ninguna manera un consejo médico, es simplemente mi experiencia", aclaraba— o de los efectos de la naturaleza o la actividad física en el bienestar.

"LA HONESTIDAD ES LA NORMA"

"De acuerdo, gente, aquí va una actualización, porque siento que la honestidad debe ser la norma. En resumen, les contaré cómo estoy actualmente", arrancaba en uno de los videos subidos a finales del año pasado.

A continuación explicaba que estaba tomando una serie de fármacos con efectos tranquilizantes y antidepresivos.

"Me dan miedo los medicamentos que necesito. Hay un espectro ahí sobre lo intenso que puede ser el síndrome de abstinencia", reflexionaba el joven, quien, como su madre y hermana, trabajó siendo adolescente en campañas para grandes casas de moda y participó en desfiles internacionales.

Gerber también compartía otras formas que le han ayudado a mejorar su salud mental, como hacer ejercicio, dejar el alcohol y rodearse de la gente correcta. "Como crecí en Hollywood, hay muchos mi alrededor a los quiero muchísimo, pero ahora mismo intento no estar cerca de ellos", añadió.

Asimismo, reflexionaba sobre cómo, por ser un modelo profesional, tenía menos tiempo para hacer ejercicio y estar al aire libre, lo que contribuyó a que su salud mental empeorara.

"Cuanta menos actividad había en mi vida, especialmente para mí en el océano, más medicación encontraba que tenía que integrar en mi vida," dijo en otra publicación en su cuenta el año pasado.