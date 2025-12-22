La inesperada visita de Luis Miguel a Chile: ¿qué hace el “Sol de México” en Santiago?

Luis Miguel volvió a sorprender a sus fanáticos chilenos con una visita totalmente inesperada a nuestro país, dejando en evidencia que su regreso no tiene nada que ver con un concierto.

La periodista Paula Escobar fue la encargada de dar la primera señal de la llegada del "Sol de México", compartiendo imágenes del aterrizaje en Santiago a través de sus redes sociales.

"Luego de dos años, Luis Miguel regresa a Santiago de Chile fanaticada", escribió en sus historias de Instagram.

Escobar agregó un dato que dejó a todos boquiabiertos: "La data dura: Luis Miguel Gallego Basteri, según el documento de ingreso, llegó a las 9 AM con otras 5 personas. Entre ellas, su hermano Alejandro, desde Puerto Vallarta", sugiriendo que la visita podría tratarse de un "evento privado o alguna campaña publicitaria".

La verdadera razón del viaje

Más tarde, Cecilia Gutiérrez reveló detalles sobre la estancia del artista en territorio chileno, dejando claro que la visita era de carácter personal y no relacionada con la agenda artística.

"Llegó en la mañana (del sábado), se mantiene acá hasta el martes. Vino con un amigo doctor de él", contó la periodista.

Además, agregó contexto sobre la relación del cantante con el médico que lo acompaña: "Les conté la vez pasada, cuando estuvo haciendo los conciertos, que él tiene una amistad profunda con un médico chileno, con el que además tiene negocios en una clínica de células madre".

Gutiérrez enfatizó que el viaje del intérprete "no vino a un evento, vino por temas personales", desmintiendo rumores sobre algún espectáculo o presentación.

Finalmente, la comunicadora detalló que Luis Miguel aprovechó su visita para disfrutar de una cena en Vitacura, en su restaurante favorito, donde no pasó desapercibido y fue recibido por fanáticos que esperaban verlo de cerca.

