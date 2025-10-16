La inesperada propuesta de Presidente Boric a Ibai Llanos quien visitará Chile: “Te invito al pan con palta de desayuno”

El presidente Gabriel Boric se sumó al furor digital que generó el anuncio del popular streamer español Ibai Llanos, quien confirmó que llegará a Chile en noviembre.

La inesperada interacción ocurrió en redes sociales, donde el mandatario aprovechó la ocasión para extenderle una invitación muy chilena: compartir un desayuno con pan con palta.

El creador de contenido español había publicado un video con el himno nacional de Chile de fondo, informando su próxima visita y pidiendo a sus seguidores recomendaciones sobre lugares, actividades y comidas típicas que no podía dejar pasar.

“Me voy a Chile. ¿Qué debería hacer en Chile?”, escribió el español en su cuenta de Instagram.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de usuarios chilenos, celebridades y marcas locales que le ofrecieron desde clases de pádel hasta completos en el centro de Santiago.

Pero fue la respuesta del mandatario la que se robó toda la atención, generando revuelo entre los seguidores.

"Te invito al pan con palta de desayuno para contarte qué otras cosas tienes que hacer sí o sí en Chile. Un adelanto: Tienes que ir a la Patagonia :)", escribió Boric.

Hasta el momento, el influencer español no ha reaccionado a este puntual mensaje, el cual lleva más de 30.000 likes y 678 respuestas.

