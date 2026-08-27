La inesperada cifra que habría recibido Coté López por contar su verdad en entrevista

Ad portas de que se emita la entrevista de Coté López en «Primer Plano», surgió un nuevo antecedente respecto de las condiciones en que se concretó la esperada conversación con Francisca García-Huidobro.

Fue el periodista Hugo Valencia quien abordó el tema en «Zona de Estrellas», donde aseguró que, pese a la alta exposición que tendrá el testimonio de la empresaria, Chilevisión no habría desembolsado dinero para obtener la entrevista.

"A María José López, por darle la entrevista a «Primer Plano», le han pagado la impactante cifra –yo no lo podía creer– de 0 pesos", afirmó el panelista.

De acuerdo con Valencia, López habría aceptado participar sin recibir un pago debido a que su principal objetivo sería entregar su versión de los hechos y hablar públicamente sobre la controversia que ha protagonizado durante los últimos días.

"Entiendo que la entrevista comienza con María José López diciendo que esta entrevista es completamente gratis, porque su intención no es facturar, sino que es poder hablar", sostuvo.

Cabe hace presente que la conversación con Fran García-Huidobro fue grabada en República Dominicana y será emitida este viernes por CHV. En ella, Cote López se referirá a la polémica que involucra a Gala Caldirola y Luis Jiménez, además de abordar las repercusiones que tuvo su aparición anterior en el estelar.

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