La huelga de guionistas que paraliza Hollywood y puede retrasar el estreno de peliculas, series y programas

En ese momento, pidieron a los estudios nuevos contratos que les dieran más dinero cuando su trabajo fuera vendido en DVD, descargado o transmitido en línea.

"Teníamos los borradores básicos de un guion y luego hubo una huelga de guionistas y no había nada que pudiéramos hacer", dijo. "No pudimos contratar a un guionista para terminarlo. Me dije a mí mismo, 'nunca más', pero quién sabe. Yo estaba tratando de reescribir escenas, y no soy guionista".

Daniel Craig tuvo que escribir escenas para "Quantum of Solace" debido a la huelga de guionistas.

Después de un acuerdo, con el que los guionistas recibieron la promesa de un porcentaje más alto de las ganancias futuras generadas, la televisión tardó meses en volver a la normalidad.

Alex O'Keefe, guionista de la serie de comedia y drama The Bear y miembro de la WGA, le dijo a la BBC el lunes que la mitad de todos los guionistas recibían el salario mínimo de los estudios.

"Los guionistas como yo, especialmente los jóvenes, los guionistas negros, nativos, los guionistas de color, hemos aportado una nueva ola de creatividad al proceso. Pero nos encontramos incapaces de sobrevivir en lugares como Nueva York y Los Ángeles, donde necesitamos estar para asistir a las salas de los guionistas".