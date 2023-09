"La guarén": Mejor amiga de Fran Maira es la nueva participante confirmada para «Tierra Brava»

Canal 13 confirmó a la quinta participante del reality «Tierra Brava», que se estrenará en las próximas semanas.

Se trata de Valentina Torres, quien saltó a la fama por ser la mejor amiga de Francisca Maira, exintegrante de «Gran Hermano».

A la artista y emprendedora de 24 años le gusta que le digan "guarén", apodo que surge de su niñez.

“A los dos años estaba recién aprendiendo a caminar y me llevaron al supermercado y al volver se dieron cuenta que había metido varias botellas de vinagre a mi coche. Entonces dijeron que esta niñita era una rata. Otra vez me llevé una caluga y un paquete de chicles de una tienda. Y cuando crecí mi papá me dijo que, como ya era una mujer, en vez de rata pasé a ser un guarén”, explica.

La nacida en Santiago dijo que ingresar a un reality viene de sus ganas de estar en la TV.

“Siempre he querido estar en un reality, desde chica, así que si es que yo veo la oportunidad hay que tomarla. Sé que puedo ganar, porque si vamos a entrar es para ganar”, aseguró.

En «Tierra Brava» espera mostrarse tal cual es. “Voy a aportar amor y romance, si es que se da. Le voy a dar vida a la gente, un grupo necesita un alma joven, un alma con fiesta, entretención, seducción. También buena onda, sarcasmo, humor negro, porque siento que la generación de cristal está terrible. Y locura, porque si ya estoy loca, allá me voy a volver más loca”.

Torres es la quinta confirmada para el espacio tras los anuncios de Junior Playboy, Eva Gómez y Pamela Díaz y Jhonatan Mujica.

PURANOTICIA