La grúa televisiva en acción: tres reconocidas figuras dejaron TVN y ficharon por Mega

Desde hace meses se sabía que Carmen Gloria Arroyo dejó TVN para fichar por Mega, donde se haría cargo de un nuevo programa de carácter social.

En ese contexto, la abogada dio a conocer aspectos de lo que será su espacio, tras publicar en redes sociales una foto de su "primera reunión de equipo".

Además, se confirmaron algunos rumores que vinculaban a Mega a tres conocidas figuras que hace solo algunos días se despidieron de Televisión Nacional.

Se trata de Rafael Venegas, Leonardo Baeza y Nicolás Gutiérrez, quienes serán parte del programa que conducirá próximamente Arroyo en Av. Vicuña Mackenna.

Baeza, de hecho, escribió que "hoy abrimos la etapa Mega. Siempre quise trabajar en este canal y hoy se cumple uno de mis anhelos profesionales. Vamos con todo".

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