La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 marca un hito y lidera el rating con cifras históricas

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 marcó un antes y un después en la industria televisiva chilena, al convertirse en el programa más visto desde la implementación de la nueva medición de rating, vigente desde abril de 2025.

La alfombra roja, que dio el puntapié inicial televisivo al LXV Festival de Viña del Mar, reunió a más de 140 figuras del espectáculo, la música, la televisión y las redes sociales, quienes desfilaron derrochando glamour, diseño y propuestas estéticas de alto nivel.

Según las cifras oficiales, la Gala promedió 1.466.765 personas por minuto de rating online, alcanzando además un peak de 1.909.138 espectadores, cifras registradas entre las 21:09 y las 01:18 horas, consolidando su liderazgo absoluto en la franja.

En el mismo horario, la competencia quedó muy por detrás: TVN promedió 111.835 personas por minuto, CHV alcanzó 414.909, mientras que Canal 13 llegó a 182.657, números que confirmaron a la Gala como el espacio más sintonizado de la televisión chilena.

La animadora del evento, Tonka Tomicic, valoró el resultado con emoción, señalando que “estamos profundamente felices con el resultado de anoche”, destacando el impacto que tuvo la transmisión en los hogares del país.

Además, subrayó que el éxito fue fruto de un trabajo colectivo, reconociendo el liderazgo del director general Carlos Valencia, el compromiso del equipo de conducción y las propuestas de los invitados, quienes elevaron el nivel de la alfombra roja.

En un plano más personal, Tomicic aseguró que su vínculo con Viña del Mar es profundo, recordando su historia ligada al certamen en distintos roles y calificando esta nueva conducción como “un regalo” que vivió con especial emoción.

De esta manera, la Gala del Festival no solo reafirmó su estatus como el principal evento televisivo de moda del país, sino que también se consolidó como un fenómeno de audiencia, capaz de unir espectáculo, identidad cultural y liderazgo televisivo en una sola noche.

PURANOTICIA