La feroz respuesta de Fran Maira a ninguneo de Yerko Puchento: "Cobro más que tú, sí o sí"

Fuertes críticas lanzó la chica reality –y también cantante urbana– Fran Maira al comediante Daniel Alcaíno; esto, tras un encuentro televisivo.

Ambos coincidieron en el programa «Podemos Hablar», de Chilevisión, donde el actor, a través de su personaje Yerko Puchento, lisa y llanamente la ninguneó.

“¿Quién es?”, preguntó en el programa, para luego invitarla a cantar en vivo, acción que la ex participante de «Gran Hermano» no aceptó.

La respuesta de Maira llegó en el carpool de «Vamo a Calmano», donde dijo de Alcaíno que “vamos a partir con algo: ¿quién es ese hueón? No lo había visto en mi vida".

"De haber sabido, le hubiera respondido: ‘Mira, cobro más que tú, sí o sí’. Pero como no sabía quién era y me agarró para el hueveo, no lo pesqué. Tal vez para su edad sí lo conocen, pero para mí, ¿quién es?”, agregó la cantante.

Pese a asegurar que no lo conocía, luego dijo que “a esta persona ni siquiera le dieron las pelotas para salir en el Festival de Viña. Porque yo voy, aunque me pifien, yo salgo”. Junto a ello, le pidió "modernizar" su humor.

PURANOTICIA