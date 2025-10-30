La evidente química entre Camila Andrade y Claudio Valdivia: “Es una mujer de todo mi gusto”

Camila Andrade hizo su gran debut en Fiebre de Baile y, aunque todos la recibieron con sonrisas y aplausos, hubo un compañero que la alagó más de la cuenta.

Claudio Valdivia no escondió su entusiasmo por la incorporación de la comunicadora y sus palabras no pasaron desapercibidas.

El hermano del “Mago” se deshizo en halagos al hablar de Cami, dejando entrever que la nueva participante le habría robado más que una sonrisa. La buena vibra entre ambos fue evidente tras bambalinas, donde se les vio conversando, riendo y muy cómplices, según testigos del set.

"Primero que todo, quiero decir que reconozco tu valentía por haber enfrentado los medios en un momento muy complejo de tu vida. Creo que todavía lo sigues haciendo. Eres una mujer bellísima, guapa, que contagia alegría", le dijo Valdivia en referencia a Andrade.

"Es una mujer valiente, inteligente, bellísima y es una mujer de todo mi gusto", reiteró Valdivia visiblemente coqueto.

Claramente en redes no faltaron los comentarios. Muchos apuntaron que la química entre Andrade y Valdivia “se nota a kilómetros” y que podría estar naciendo algo más que una amistad televisiva. ¿Nueva dupla de la farándula en camino? El tiempo y las cámaras lo dirán.

