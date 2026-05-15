¡La espera terminó! Louis Tomlinson confirma su regreso a Chile y fanáticos estallan de emoción

¡Se acabó la espera para las fanáticas chilenas! Louis Tomlinson vuelve a encender la locura en Chile y ya confirmó un esperado show para 2027 con su nueva gira “How Did I Get Here? Tour”.

Tras más de dos años alejado de los escenarios nacionales, el ex One Direction aterrizará nuevamente en el país para presentarse el próximo 31 de marzo en el Movistar Arena, en un concierto que promete desatar la histeria total entre sus seguidores.

El regreso del británico llega impulsado por “How Did I Get Here?”, el disco que lanzó en enero y que ya viene cargado de canciones que dieron de qué hablar, como “Lemonade”, “Imposter” y “Sunflowers”. Con este nuevo trabajo, Tomlinson busca demostrar que su carrera solista sigue más viva que nunca.

VENTA DE ENTRADAS

La venta de entradas para Louis Tomlinson comenzará con la preventa del artista el viernes 22 de mayo a las 10:00 horas, la cual requiere una inscripción previa a través de su sitio web oficial.

Posteriormente, iniciará la preventa para clientes de la compañía telefónica y el banco auspiciador, el lunes 25 de mayo a las 11:00 horas.

Finalmente, la venta general de entradas se llevará a cabo el miércoles 27 de mayo a las 11:00 horas. Todo el proceso se realizará a través del sistema PuntoTicket.

PURANOTICIA