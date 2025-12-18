La emotiva reflexión de Amparo Noguera tras la muerte de su padre Héctor: “Entendí el valor del contacto”

A casi dos meses de la partida de Héctor Noguera, el silencio familiar se rompió y fue Amparo Noguera quien decidió hablar sin filtros sobre la muerte del icónico actor, en un testimonio íntimo.

En conversación con revista Velvet, la actriz abordó de frente un tema que suele esquivar en la televisión: su relación con la muerte y el miedo que le provoca el sufrimiento físico.

"Creo que tengo miedo a que la muerte se trate de sentirse mal físicamente, del dolor. Eso no me gusta. Creo que es importante tener una ley de eutanasia. Qué alivio sería vivir en un país que tuviera esa ley".

Pero el dolor no solo pasa por la ausencia. Amparo también se refirió a lo difícil que ha sido asimilar la muerte de su padre, justamente porque hasta el final seguía siendo un hombre activo y vigente, lejos de la imagen de un retiro silencioso.

"Lo que se me hace difícil en el caso de mi papá es que era una persona excesivamente activa, de ir a grabar una teleserie y después ir a hacer una función. Y eso ocurrió hasta hace muy poco. Hace tres meses, dos antes de que él muriera, mi papá era una persona activa, que estaba trabajando".

En esa misma línea, la actriz fue tajante al marcar una diferencia que, para ella, lo cambia todo. "A pesar de que es normal y es parte de la vida que tu padre se muera, sobre todo a cierta edad, en el caso de mi papá, a mí me cuesta ponerlo ahí. Porque no se murió de viejo, se murió de cáncer".

Finalmente, Amparo se refirió a los últimos días del actor, fallecido el 28 de octubre pasado, revelando detalles que muestran un proceso íntimo, pero también duro. "Se murió súper acompañado por su familia".

"Muchos amigos dejaron de ir a verlo de un momento en adelante. Por eso entendí el valor del contacto, lo encontré, y la paz con la decisión del otro, de su decisión con respecto a la muerte", cerró, dejando una reflexión que va más allá del espectáculo.

