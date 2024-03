La Divina Comida: Kike Morandé confiesa que se arrepiente de su romance con Cecilia Bolocco

El pasado sábado se estrenó el décimo ciclo de “La Divina Comida” de Chilevisión, que tuvo como invitados a Bárbara Hernández, Ernesto Belloni, Ángeles Araya y Kike Morandé, donde este último, habló extendidamente, de su romance con la ex miss Universo Cecilia Bolocco en los años noventa.

Primeramente, confesó que efectivamente, se alejó de su esposa en este tiempo, para poder mantener la relación que estaba teniendo con su compañera de labores, es “Viva el Lunes”.

Sobre eso, Morandé aseguró que haberse involucrado sentimentalmente con Bolocco fue: "una lata que yo me haya metido con ella, una pena, digamos, todo lo que pasó, pero por algo nos metimos”, aseveró.

Si bien no entregó más detalles, el ex animador de Morandé con Compañía, asevero que su gran arrepentimiento, fue no haber podido concretar una amistad con Cecilia Bolocco.

"Capaz que me hubiera gustado no haberme metido tanto para poder haber sido una amiga, para poder haber sido amigos, porque es muy buena persona”, afirmó.

Por otra parte, aseguró que hasta el día de hoy mantiene una muy buena relación con Álvaro Salas (tercer miembro de Viva el Lunes), y que se están comunicando constantemente.



PURANOTICIA