La desconocida historia de Anne Hathaway por las calles de Valparaíso: "Oh, amo Chile"

La actriz estadounidense Anne Hathaway sorprendió durante una reciente entrevista al recordar una etapa de su juventud marcada por un viaje a Chile, país al que aseguró tener un especial cariño y al que espera regresar próximamente.

La ganadora del Oscar se encontraba promocionando La Odisea, la nueva película dirigida por Christopher Nolan, cuando durante una conversación con Chilevisión reaccionó con entusiasmo al saber que la periodista que la entrevistaba era chilena.

"Oh, amo Chile", respondió la intérprete, antes de rememorar la experiencia que tuvo en territorio nacional cuando tenía cerca de 20 años.

Hathaway explicó que "fui, pero no por mucho tiempo. Mi mejor amiga hizo su Junior year ahí, así que la visité durante las vacaciones de primavera".

Durante su estadía, relató que recorrió distintos lugares utilizando transporte terrestre y que llegó hasta Valparaíso, ciudad que quedó entre sus recuerdos de aquel viaje. "Tomé el autobús por todas partes", manifestó.

Además, mencionó que visitó una de las viviendas del poeta chileno Pablo Neruda. Consultada sobre la posibilidad de volver a Chile, Hathaway respondió con entusiasmo y aseguró que "no puedo esperar a volver".

Cabe hacer presente que la relación de la artista estadounidense con Chile ya había quedado reflejada anteriormente, cuando durante la promoción de la segunda parte de «El diablo viste a la moda» abordó la importancia de la libertad de expresión y destacó la historia reciente del país en esa materia.

"Debo tener en consideración que estoy hablando con una periodista de Chile, para saber cómo la libertad de expresión fue vulnerada en su país", cerró.

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