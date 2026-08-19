Guerra por la cumbia: exdirector de La Sonora de Tommy Rey demanda a la viuda del cantante para anular el registro de la marca

A más de un año de la muerte de Patricio Zúñiga, el inolvidable Tommy Rey, la disputa por su patrimonio cultural llegó a los tribunales. Leonardo Soto, exdirector de la orquesta, presentó una demanda ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) para solicitar la anulación de la marca “La Sonora de Tommy Rey”, actualmente registrada a nombre de la viuda del cantante, Gloria Sáez.

El conflicto enfrenta dos posturas contrapuestas. Por una parte, Soto —quien tras el fallecimiento del músico formó La Gran Sonora de Todos— sostiene que existía un acuerdo de palabra para que el nombre “Tommy Rey” dejara de utilizarse tras la muerte del artista. En la otra vereda, la familia de Zúñiga impulsó una nueva agrupación bajo la misma denominación, con su hijo, Patricio “Tommy Jr.” Zúñiga, como vocalista.

POSTURA DE LEONARDO SOTO

El músico insiste en que el seudónimo “Tommy Rey” no debería continuar siendo utilizado y defiende su participación en la historia y creación del conjunto.

"Hay muchas cosas que pasaron en 43 años y hoy se han dicho muchas mentiras. Habíamos quedado de acuerdo con Tommy Rey y su señora de que, si él se iba antes, el nombre se lo llevaba a la tumba. Y eso no ha sido respetado", afirmó Soto.

Su abogada, Fernanda Olmedo, cuestionó además el traspaso de la marca a Sáez, calificándolo de “cuestionable” debido a que se trataría de un contrato entre cónyuges sin un precio pactado. También acusó que la adquisición se realizó “de mala fe”, bajo el argumento de que Soto habría sido quien creó el seudónimo del artista.

DEFENSA DE LA FAMILIA

Desde el estudio Ruiz Salazar, representantes de Gloria Sáez sostienen que la marca fue registrada formalmente en 2014, transferida en 2018 y renovada hasta 2034, por lo que, aseguran, se encuentra dentro del marco legal. Asimismo, argumentan que la acción presentada por Soto estaría fuera de plazo.

"La marca ya está prescrita. La ley establece un plazo para iniciar una acción como esta, pero ese plazo ya prescribió. La única persona que hoy puede ocupar este nombre es su señora", explicó la abogada Mariela Ruiz.

Por su parte, Gloria Sáez rechazó categóricamente la versión de Soto respecto de la fundación de la agrupación y negó que el exdirector haya sido quien creó su nombre.

"Él no es el fundador del grupo ni es quien le puso su nombre. Decir eso es una mentira muy grande... Benito Villarroel y Leonardo Núñez fueron los que fundaron la Sonora y le pusieron el nombre. Leo Soto, en ese tiempo, aún no existía en el conjunto", aseveró la viuda.

El proceso ante el INAPI podría extenderse entre tres y cinco años y se perfila como uno de los capítulos más complejos de la disputa por el legado de Tommy Rey, una figura fundamental de la cumbia chilena, cuyo nombre hoy se encuentra en el centro de una pugna que enfrenta a antiguos integrantes de su agrupación y a su propia familia.

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