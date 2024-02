La curiosa decisión de Emilia Dides: No ha gastado su premio de “Rojo”

La cantante y candidata a Miss Chile, Emilia Dides comentó que tomó una curiosa decisión con respecto al dinero que ganó, cuando se coronó como triunfadora de la segunda temporada de “Rojo, el color del talento” de TVN.

Recordemos que la interprete, que ahora se hace llamar Emi D, se llevó un premio de 10 mil dólares, por ser electa como la mejor voz de la temporada.

Según ella, su decisión fue la siguiente, no gastar ni un peso del premio total: "No he sacado ni $100 pesos de esa plata. Mucha gente, que es economista, me va a decir 'no te lo recomiendo, porque la plata pierde su valor'”, dijo para el medio Página 7.

Sobre el por que ella no ha utilizado el dinero que ganó hace 5 años, Dides fue enfática: "tengo un proyecto dentro de mi ser y generalmente no los cuento hasta que pasen. Tengo fe de que un día esa plata me va a servir para ese proyecto".

