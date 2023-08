«La Compañera del Senador»: La novela que relata abusos de político conocido por condenar el maltrato a la mujer

Hace algunas semanas, la actriz y escritora Macarena Prieto Acosta publicó en la plataforma mundial Amazon su novela «La Compañera del Senador», un relato basado en hechos reales sobre los abusos que sufre una mujer por parte de un renombrado parlamentario chileno.

Mar es la protagonista de esta historia que, en 12 capítulos, muestra la relación tormentosa que le tocó vivir con un político de izquierda que tiene la habilidad de ocultar su perfil de hombre violento y que, paradójicamente, se muestra públicamente como un defensor de la equidad de género y como un tenaz luchador contra el maltrato hacia las mujeres.

“La novela está basada en hechos de la vida real, pero con ingredientes de ficción. Es un texto que tiene la voz de mi historia y la voz de otras personas que contribuyeron en un relato que no me fue fácil novelar, por el conflicto ideológico que me provocaba. Yo, siendo de izquierda al igual que el antagonista, debía ser fiel a los hechos, honesta con los lectores, y sobre todo, honesta conmigo misma”, dice Macarena.

Todo parte cuando, tras las elecciones donde resultó electo el presidente Gabriel Boric, Mar observa en la televisión las encendidas declaraciones que pronuncia el senador tras resultar nuevamente electo con una alta votación, lo que la motiva a escribir su verdad.

“La novela inicia la narración en el presente y tiene raccontos a los años de la dictadura militar que impactarán en la vida de los personajes y traerán consecuencias que se revelarán sorpresivamente, dando un giro inesperado en la vida de la protagonista", agrega la escritora.

Ella sostiene que su libro muestra arquetipos que acompañan a mujeres y hombres víctimas de una violencia narcisista que debe terminar y que requiere que se ponga el foco en las y los agraviados.

“El abuso narcisista es silencioso, pero está en todas partes: está en las personas en quienes más confiamos y amamos y queremos creer que nos aman, está en cualquier lugar de poder o partido político, porque el maltrato no tiene color político, ni nacionalidad, ni clase social, ni tampoco género. No reparar el daño emocional que provoca una experiencia, así viene irremediablemente aparejado de graves consecuencias”, recalca.

“Quienes lean mi novela se sentirán identificados, muchas y muchos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas un senador, un agresor astuto y hay que aprender a detectarles. Pero más allá se este tipo de personas quiero decirles que nunca debemos olvidar que absolutamente nadie puede subestimar ni atropellar nuestra dignidad”, concluye la autora.

Macarena Prieto Acosta es actriz de profesión, formada en la Academia de actuación de Fernando González y su último trabajo teatral fue "Ricardo III"; de William Shakespeare, en el rol de la Reina Isabel, montaje contó con dos temporadas de gran éxito en Chile, con funciones en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM). También fue directora y dramaturga de la Compañía de Teatro Migrante donde estrenó la obra “Antes de Chile”. Ha escrito guiones para la serie de televisión “La vida es una lotería” de TVN, y ha realizado adaptaciones teatrales de las obras “A puerta cerrada” de Jean- Paul Sartre y “La última niebla” de María Luisa Bombal, donde también participó como actriz.

La novela «La compañera del senador» ha registrado sus mayores de ventas en las ciudades de Nueva York, Berlín, Santiago y Valparaíso, y está disponible hasta el momento en formato físico sólo a través de Amazon.

