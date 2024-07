La «Chama» de «Gran Hermano» confesó que rechazó a Bad Bunny hace algunos años

Una de las dos jugadoras venezolanas de «Gran Hermano Chile 2», Alexandra Méndez, más conocida como la «Chama», dijo haber rechazado a Bad Bunny hace algunos años.

Mientras conversaba con sus amigas de encierro, Michelle Carvalho y Camila Andrade, les compartió algunos detalles respecto a esta supuesta situación ocurrida en Perú.

"Cuando Bad Bunny no era tan famoso, fue a Perú a cantar, a hacer un concierto, y me contrataron para animarlo", comenzó diciendo la mujer de 31 años.

De igual forma, la jugadora venezolana comentó que "animé el concierto y lo presenté, pero yo no sabía ni una canción de Bad Bunny... ni una".

También dijo que compartieron viaje: "Viaja él y como 15 personas más, todos puertorriqueños o de República Dominicana. No sé de dónde eran... Y yo la única mujer".

"Y Bad Bunny me pidió el número y yo no se lo di. Me pareció cualquier vaina, como no lo conocía. Y ahora me encanta, lo amo horripilantemente", sentenció.

PURANOTICIA