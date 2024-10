La actriz chilena, Delfina Guzmán, regresa al teatro a sus 96 años

La reconocida actriz chilena, Delfina Guzmán, volverá a actuar sobre un escenario a sus 96 años junto a su hijo, Juan Cristóbal Meza.

Guzmán, se presentará en la obra “Ciudad”, acompañada por la música en vivo de su hijo Juan Cristóbal, quien es compositor y músico.

“Trabajar con mi hijo es algo realmente maravilloso”, comentó Delfina.

La obra es de carácter musical y cuenta la historia de Santiago de Chile y que sumará un nuevo hito a la trayectoria de Guzmán.

"El contacto con el público es algo que me hace muy feliz, y mientras tenga la oportunidad y la posibilidad de hacerlo, voy a seguir. Esto, al menos mientras yo misma me aguante, ya que a veces me veo en la televisión y me digo: ´ya Delfina, ándate', pero parece que no que no me quiero ir", relató la experimentada intérprete.

El show se realizará en el Bar Inglés Casa Tudor de Talagante este viernes 11 de octubre y además contará con la participación de la actriz Laura Loyer, y tiene como objetivo transportar al público a través de las voces y los sonidos de la capital chilena.

PURANOTICIA