Kurt Carrera reveló que rechazó ser parte de «Detrás del Muro» en la Teletón por exclusión de querida integrante

Kurt Carrera reveló la razón por la que no fue parte del regreso de «Detrás del Muro» en la Teletón.

El retorno del espacio que nació en el programa «Morandé con Compañía» se produjo el sábado 9 de noviembre.

Casi todos los integrantes icónicos del extinto espacio se hicieron parte del reencuentro, a excepción de María José Quiroz y el propio Kurt Carrera.

Y el comediante explicó en «No es lo mismo» de Tevex que la gestión del regreso de «Detrás del Muro» no se hizo de forma adecuada.

"En algún momento, cuando me llaman, se cometió el error de no haber llamado a la Ina Sáez o a Martín Grass, un director de Morandé con Compañía, para realizar ese trabajo", relató.

"Beto me llama y me dice ‘Kurt, vamos a hacer El Muro, no sé si quieres ir’, y yo le dije ‘vamos, maravilloso, cómo no estaría’. Y me indica que María José Quiroz no podrá estar por un roce, una mala onda que todos saben, con Toto Acuña y Belén Mora", agregó.

Ante este hecho, Carrera tomó la decisión de marginarse en un acto de solidaridad con su colega.

"Yo le respondo ‘pero Beto, es la Teletón, cómo no vamos a ir todos’, y me dice ‘pucha Kurt, qué querí que haga’, entonces en ese momento decidí que me bajaran, porque considero injusto que no vaya alguien debido a que no le cae bien a otros, cuando además la María José es muy talentosa", explicó.

