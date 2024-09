Kramer se sincera ante la posibilidad de volver al Festival de Viña

Uno de los humoristas más importantes de nuestro país, Stefan Kramer, ha triunfado en diversos escenarios conquistando al público con sus impacables rutinas de imitación, donde uno de ellos fue el Festival de Viña del Mar.

En una conversación con La Cuarta, el humorista confesó que al parecer no tiene planes de volver a pisar nuevamente el escenario de la Quinta Vergara en un futuro.

“Mira, no sé. Yo creo que todo uno lo evalúa en la medida en que algo aparece, uno conversa. Igual, no sé, se hace difícil porque los públicos van cambiando y, como te digo, este es un show que yo creo que la gente que me viene a ver lo aprecia y a veces te topas con distintos públicos”, comentó, haciendo alusión a sus presentaciones actuales y al público que va a sus presentaciones.

“No sé, no me cierro a nada, pero yo creo que voy a guardarme por harto tiempo”, cerró Stefan Kramer.

PURANOTICIA