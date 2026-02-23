Kramer enfrenta pifias tras imitar a Boric en Viña 2026

Un momento de tensión y reacciones divididas se vivió durante la rutina de Stefan Kramer en el Festival de Viña del Mar 2026, cuando el humorista imitó al presidente Gabriel Boric ante la Quinta Vergara.

La situación se produjo en medio de un segmento donde el comediante repasó su trayectoria televisiva y relató las presiones del espectáculo, señalando que en algún momento le recomendaron asistir al psicólogo para sobrellevar el estrés.

Fue en ese contexto cuando Kramer dio paso a la imitación del mandatario, haciendo referencia a que Boric deberá entregar el mando el próximo 11 de marzo y mencionando su rol como padre de su hija Violeta.

El momento generó pifias de una parte del público, mientras otros asistentes respondieron con aplausos, reflejando la tradicional división que provoca el humor político en el certamen.

La rutina incluyó además imitaciones de los ocho candidatos de la última elección presidencial, entre ellos Jeannette Jara, Evelyn Matthei, Johannes Kaiser y José Antonio Kast, lo que reforzó el tono contingente del espectáculo.

El episodio evidenció nuevamente que el humor político sigue siendo un terreno sensible en la Quinta Vergara, donde el llamado “Monstruo” suele reaccionar de forma impredecible ante referencias a figuras públicas.

Pese al momento incómodo, Kramer continuó con su presentación y logró retomar el control del público, demostrando su experiencia en uno de los escenarios más exigentes del país.

