Kramer baja el perfil a la competencia televisiva antes de Viña

En la antesala de su regreso al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, Stefan Kramer restó importancia a la competencia televisiva que marcará la noche del domingo, cuando su presentación coincida con el espectáculo de Bombo Fica en el Festival de Comedia organizado por Chilevisión.

Lejos de generar controversia, el imitador aseguró que enfrenta el escenario con tranquilidad y enfoque total en su rutina. “Es tanto el esfuerzo, el trabajo, los ensayos, el querer entregar algo lindo, que creo que lo demás es parte de la competencia”, expresó ante los medios.

La coincidencia horaria ha despertado expectación por la disputa en el rating televisivo, considerando que ambos humoristas cuentan con amplio respaldo del público. Sin embargo, Kramer evitó dramatizar la situación.

Consultado por la estrategia del canal privado para competir en el mismo horario, el comediante señaló que entiende el contexto propio de la industria televisiva. “Lo que pasa en el otro canal, como no tienen las transmisiones, intentan competir. Hay que verlo así, pero todo bien. Yo no tengo ningún drama”, afirmó.

El artista enfatizó que su prioridad está en el espectáculo y en la conexión con el público de la Quinta Vergara. “Yo estoy muy entregado al amor, al cariño y no tengo ningún interés en polemizar nada”, sostuvo.

Asimismo, recalcó que cada señal televisiva es libre de tomar sus decisiones programáticas. “Que todo el mundo haga lo que estime conveniente y ahí estaremos nosotros como equipo, dando la vida”, sentenció.

Este domingo, Kramer se presentará por cuarta vez en la Quinta Vergara, abriendo el bloque de humor de la edición 2026 del certamen, uno de los escenarios más exigentes para la comedia nacional.

Más allá de la competencia por la audiencia, el foco estará puesto en el regreso del imitador al festival, en una jornada que promete alta sintonía y expectación tanto en el anfiteatro como en la televisión abierta.

PURANOTICIA