Koko Stambuk rompe el silencio y pide disculpas tras denuncia de acoso en Fiesta de la Vendimia de Casablanca

“Me avergüenzo y pido disculpas, sinceramente creo que fue un error. Hay que aprender a que estas cosas no sucedan más y en especial esta disculpa es para Melina Noto por haber pasado un momento tan incómodo por mi culpa”. Con estas palabras, el vocalista de Glup!, Koko Stambuk, rompió el silencio, tras haber acosado a la periodista argentina Melina Noto, intentando besarla sin su consentimiento, en medio de una presentación en la Fiesta de la Vendimia en Casablanca. Todo ocurrió frente al público que estaba presente, en momentos que la banda había finalizado el show y el resto de los integrantes abandonaban el escenario.

A través de un video en su Instagram, el músico dijo que “yo jamás me atrevería a cuestionar el sentir de una mujer (…) He pensado mucho en qué decir y no me queda nada más que admitir que cometí un error”.

Stambuk, además, señaló que “todos somos seres humanos y hacemos cosas que no están bien”, agregando que “en la deconstrucción de una sociedad en la que yo fui criado, hoy voy comprendiendo cosas, voy creciendo, voy entendiendo que hay cosas que normalizamos y no están bien”.

También dijo: “Me observo en el video y siento que fue una cosa muy tonta de mi parte”.

PURANOTICIA