“Kiss Cam” en Chilevisión desata rumores de amor entre Claudio Valdivia y Disley Ramos

Prepárense para el chisme del año en Chilevisión: lo que comenzó como un reencuentro televisivo terminó incendiando los rumores de romance. Claudio Valdivia, ex participante de Fiebre de Baile, volvió al set para preparar su participación especial en los próximos Triángulos de Fuego, pero su cercanía con la influencer Disley Ramos dejó a todos con la boca abierta.

Durante el backstage, el periodista Juan Pablo Queraltó aprovechó la ocasión para someterlos a la famosa dinámica de la "Kiss Cam". Lo que debía ser un momento de humor se transformó en un comprometedora escena: el hermano de Jorge Valdivia y Disley no dudaron en sellar el encuentro con un "piquito" frente a las cámaras, generando de inmediato todo tipo de especulaciones en redes sociales.

Pero, según Infama, la química entre ambos no surgió de la nada. "Trabajo en el canal y ayer vi a Disley y Claudio muy cariñosos en el almuerzo", reveló una fuente anónima que trabaja en Machasa, sugiriendo que este acercamiento viene de mucho antes.

Pero eso no es todo, ya que otros reportes ubican a la dupla en eventos privados donde la complicidad fue evidente. "El viernes fue el cumpleaños de la mina de (Jorge) Valdivia grande y estaban ellos dos métale agarrando! No tengo fotos ni videos pero los vi", aseguró otro testigo, apuntando a un vínculo que va más allá del set.

Aunque ninguno de los involucrados ha confirmado oficialmente la relación, su cercanía constante en pantalla y los avistamientos dentro del canal tienen al mundo del espectáculo en alerta.

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