Kim Kardashian preocupa a sus seguidores tras revelar que fue diagnosticada con aneurisma cerebral: culpó a su matrimonio con Kanye West

Kim Kardashian vuelve a ser noticia, y esta vez no por un look o una excentricidad millonaria, sino por algo mucho más delicado.

En un adelanto de la nueva temporada de The Kardashians, la empresaria confesó que los médicos le detectaron un aneurisma, y sin filtro no dudó en vincular el diagnóstico con la montaña rusa emocional que vivió durante su matrimonio con Kanye West.

Según contó, todo comenzó con fuertes dolores de cabeza y un chequeo médico que terminó con una frase que la dejó helada: tenía “un pequeño aneurisma”. Los especialistas le habrían explicado que el estrés acumulado pudo ser un factor detonante, y Kim, sin dudar, apuntó directamente a los años turbulentos junto al rapero.

Recordemos que la mediática pareja se casó en 2014 y protagonizó uno de los matrimonios más seguidos y comentados del mundo del espectáculo a nivel mundial, hasta que todo explotó en 2022, con una separación tan mediática como caótica. Desde entonces, las polémicas del artista y el intento de la socialité estadounidense por mantener la calma fueron pan de cada día en los titulares.

Ahora, con esta impactante revelación, los seguidores no tardaron en reaccionar: algunos le enviaron mensajes de apoyo, mientras otros creen que la empresaria estaría usando el tema de salud para, una vez más, dejar mal parado a su ex.

