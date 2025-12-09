Kim Kardashian elige Portillo para promocionar su nueva colección y redes chilenas estallan: “Somos el mejor país de Chile”

Kim Kardashian no solo sorprendió con un adelanto de su próxima colección de ropa, sino que también convirtió a Portillo en el escenario estrella de sus fotos promocionales. La influencer y empresaria eligió la cordillera chilena para lucir prendas para nieve, accesorios y ropa infantil, dando protagonismo inesperado a un paisaje que rápidamente se transformó en tendencia.

Los usuarios chilenos no tardaron en reaccionar. Identificaron el lugar y llenaron las redes con una avalancha de mensajes patrióticos. Frases meme como “Somos el mejor país de Chile” se multiplicaron en los comentarios, mientras la colección de Kardashian, en alianza con The North Face, conectaba con un legado ambiental que fortaleció la imagen de Chile como destino outdoor.

Cabe mencionar que The North Face fue fundada por el multimillonario Douglas Tompkins, quien compró y donó extensas zonas en el sur de Chile y Argentina para crear parques nacionales como Pumalín. La campaña de Kardashian aprovecha estos paisajes de nieve reales, sin intervención humana, para asociar sus prendas con la naturaleza intacta.

La colección se lanzará oficialmente el 9 de diciembre, pero solo estará disponible en Estados Unidos y Canadá.

PURANOTICIA