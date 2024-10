Kike Morandé sobre Cecilia Bolocco: "Fue una pena que nos hayamos enganchado porque hubiéramos sido muy buenos amigos"

Revuelo han causado algunas declaraciones que Kike Morandé efectuó respecto a Cecilia Bolocco, su ex compañera en el recordado programa «Viva el Lunes» con quien incluso vivió un fugaz romance a fines de la década de los '90.

Fue durante su paso por «La Divina Comida», de Chilevisión, cuando el conductor de televisión se refirió a quien fuera Miss Universo el año 1987.

“Capaz que me hubiera gustado no haberme metido tanto para poder haber sido amigos, porque es muy buena persona”, dijo en aquella oportunidad.

Estas palabras fueron abordadas por el programa «Hay que Decirlo», de Canal 13, que inclusó conversó con quien condujera por largos años «Morandé con Compañía».

“No fue así como lo dije. A lo mejor lo dije mal. Lo que dije fue que fue una pena que nos hayamos enganchado, porque hubiéramos sido muy buenos amigos si no hubiera pasado nada”, indicó Morandé en diálogo con Willy Sabor.

De igual forma, el conductor de TV comentó que "si no hubiera quedado ninguna cagada (sic) extra, habríamos sido muy buenos amigos. Y al final terminamos sin ser amigos. Yo no le hablo ni la he visto hace 10 años y no me la encuentro nunca, jamás".

"Eso fue lo que quise decir. Después yo también lo vi en el programa («La Divina Comida») y estuvo mal lo que dije”, sentenció Kike Morandé.

