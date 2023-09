Kike Morandé realizó sincero análisis sobre la televisión abierta: “Se acabó”

Luego del termino del extinto programa de humor de Mega “Morandé con Compañía”, su conductor Kike Morandé se mantuvo por un largo tiempo alejado de la televisión, eso hasta la tarde de este miércoles, cuando asistió como invitado al panel del programa de TVN “Como Pedro por su casa”.

Desde esa tribuna, el reconocido comunicador se refirió a su inesperada salida de Mega y el abrupto término del espacio que conducía.

“La televisión abierta —no quiero embarrarla—, pero yo creo que se acabó, porque siento que la televisión abierta en TVN quedas tú, y en la noche Eduardo Fuentes y no hay mucho más”, comenzó señalando.

“En el canal que estaba yo en Mega, había equipos de producción, pero ahora se centralizó en la Quena Rencoret en las teleseries, y con toda la razón”, añadió, continuando sobre su salida de la estación televisiva junto a su productora Kike 21, lo que asegura que “fue lo que más me dolió de terminar, porque había varios que llevábamos 20 y 21 años todos juntos, y me cerraron la puerta medio rápido”.

“Pueden tener razón, no me enojo. Me sentí, no por aparecer o no aparecer en la tele, sino que porque se me acabó el equipo que había armado. Me dolió más que la cresta. Era parte de mi vida, y no parecía que íbamos a terminar”, concluyó Kike Morandé.

