Kike Morandé envía emotivo mensaje de apoyo a Christian Henríquez tras la muerte de su madre: "Nuestra fuerza está contigo"

Kike Morandé le dedicó un conmovedor mensaje a Christian Henríquez, más conocido como "Ruperto", tras el reciente fallecimiento de su madre.

Durante el último episodio de Detrás del Muro, el conductor se detuvo por unos momentos para expresar su apoyo y enviar palabras de aliento a su colega.

Cabe recordar y mencionar que hace pocos días Henríquez a través de sus redes sociales dio a conocer la lamentable noticia de su madre, quien luchó contra una larga enfermedad.

"Madre mía, lo diste todo y más. Estoy roto por dentro, pero orgulloso de ti ¡Fuiste una guerrera! Ahora estás con Dios. Hasta siempre ¡Amor eterno!", señaló el humorista que le dio vida a Ruperto.

EL EMOTIVO MENSAJE DE KIKE MORANDÉ

"Antes de sentarme, le quiero mandar un saludo muy sentido y de compañía total a nuestro Christian Henríquez, Ruperto, que sufrió la muerte de su señora madre", dijo Morandé.

"Desgraciadamente no hemos podido estar con él. Fue en Antofagasta, después fue en Villa Alemana. No hemos podido acompañarte y abrazarte, pero nuestro corazón y nuestra fuerza está contigo", agregó.

Pero eso no es todo, ya que el animador de televisión le dedicó el capítulo del programa al intérprete de "Ruperto", a quien mandó "todo el abrazo que puedas recibir y todas las buenas intenciones nuestras".

"Usted sabe que hay una frase muy típica en el mundo del cine y el teatro: 'The Show Must Go On', que significa 'el show debe continuar'. Y eso vamos a hacer en tu honor, querido Ruperto", cerro.

