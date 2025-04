Kike Acuña se sincera tras ocho años de haber dejado el alcohol: “Me vi acabado”

El exfutbolista, Kike Acuña, era uno de los personajes más polémicos de la farándula chilena, debido a sus relaciones amorosas y a sus extensas fiestas.

Ahora, en una conversación con La Hora, el exvolante de Universidad Católica reveló detalles sobre su drástico cambio de vida, debido a los problemas que surgieron por el exceso de consumo de alcohol, recordando complejos momentos que pasó.

“Me vi acabado”,reconoció el exjugador.

“Yo no quería dejar el alcohol, me gustaba, lo pasaba bien, pero un día me vi muy mal”, agregó.

Bajo esta misma línea, Acuña reveló que sostuvo una conversación con su mamá, la cual lo impulsó a cambiar su estilo de vida.

“Un día le dije a mi mamá que no tomaría más, que dejaba el alcohol, ella se río y me dijo ‘eso me lo haz dicho muchas veces’, ahí le dije que ahora sí era en serio. Desde ese día, y ya se van a cumplir 8 años, nunca más tomé”, relató.

Cabe mencionar que Kike perdió 13 millones de dólares, debido a sus excesos. Pero después, logró salir adelante y recuperar el dinero. Además, conversó sobre su actual negocio.

“Estoy con la empresa de paltas Kike Acuña y una escuela de fútbol. Tengo dos sucursales, una en Santa Elena de Chicureo y otra en Maipú. Próximamente la idea es tener una en La Florida y Puente Alto”, reveló.

