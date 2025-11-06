Kike Acuña dispara contra la farándula y asegura que no debe pensión alimenticia: "Se han llenado la boca todos"

Kike Acuña volvió a encender la polémica luego de ser el último eliminado del programa Fiebre de Baile. Apenas dejó la pista, el exfutbolista se fue directo al set de El VAR, donde no se guardó nada y lanzó duras palabras contra la farándula y quienes lo han criticado por sus temas personales.

Acuña aprovechó la vitrina para responder a las madres de sus hijos, quienes lo han acusado públicamente de no cumplir con la pensión alimenticia. Fiel a su estilo frontal, el exjugador aseguró que esas versiones son falsas y que él ha sido responsable con sus deberes como padre.

En una conversación con el medio mencionado, le preguntaron: "¿La polémica de las pensiones influyó en su eliminación?".

"Acá se han llenado la boca todos sin saber absolutamente nada", comenzó diciendo Acuña.

Bajo esta misma línea, Kike aseguró que no sólo ha pagado regularmente, sino que también ha depositado más de lo acordado.

"¡No debo un pu.. peso! (...) Yo deposito más de la plata que tengo que depositar", aclaró tajantemente.

