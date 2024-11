Kika Silva sufre un accidente en su casa y terminó en urgencias

Kika Silva terminó en la clínica, tras sufrir un accidente doméstico. Fue por un simple cambio de zapatos. Así lo relató la modelo a través de su cuenta de Instagram.

"Estaba saliendo a un evento, perfectita y encontré que el taco que tenía puesto no combina perfecto, me paré a buscar otro taco y el cajón tenía vidrio, explotó el vidrio y me abrió la rodilla, que mala cuea, muy mala suerte", señaló Silva en sus historias de la red social mencionada anteriormente.

Al notar que la herida no se veía bien y no paraba de sangrar, Kika le pidió a una amiga que la llevara a la clínica.

''Ahora estamos en la clínica, y ahora estamos esperando porque me tienen que poner la vacuna del tétano. Pero estoy bien, fue rápido yno me duele tanto, está todo bien. La lata es no poder trabajar en algunas cosas que tenía que hacer que son muy importantes", agregó.

La influencer salió de la clínica en silla de ruedas y deberá mantenerse en reposo por algunos días.

