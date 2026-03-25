Kika Silva se sincera y habla sobre su separación con Gonzalo Valenzuela: “Quizás es un término un poco fome”

La modelo e influencer Kika Silva decidió romper el silencio y poner fin a las especulaciones que han circulado tras su separación con el actor Gonzalo Valenzuela, anunciada a inicios de año.

A más de dos meses del quiebre, Silva habló con franqueza sobre cómo ha vivido este proceso, cuestionando, de paso, las expectativas y el morbo que el público y los medios suelen imponer sobre las parejas del espectáculo.

La separación, confirmada a mediados de enero, generó rumores que hablaban de conflictos y supuestas infidelidades. Sin embargo, tanto Silva como Valenzuela han descartado versiones dramáticas, asegurando que todo se dio de manera madura y en buenos términos, algo poco habitual en el mundo del espectáculo.

En conversación con el podcast de Javiera Quiroga, la influencer abordó la experiencia de manera directa: “Lo estoy viviendo como cualquier pareja que intenta tener un término en buenas condiciones”, explicó, dejando claro que, aunque ha sido un proceso tranquilo, no ha estado exento de desafíos emocionales.

Silva también reflexionó sobre la reacción del público frente a rupturas sin escándalos. “Me he dado cuenta de que quizás para la gente no es tan normal que uno tenga un término sin algo abrupto o negativo”, señaló, evidenciando el morbo que muchas veces rodea a las separaciones mediáticas. “Quizás es un término un poco fome”, añadió, haciendo referencia a la ausencia de drama o polémicas que los medios suelen buscar.

A pesar de mantener una relación cordial con Valenzuela, la modelo aclaró que aún no existe una amistad consolidada: “No es de un día para otro. No puedo decir que hoy soy mejor amiga de Gonzalo, imposible, pero estamos intentando hacer las cosas de la mejor forma posible”, sostuvo, dejando en evidencia que los límites son claros.

Finalmente, Silva dejó un mensaje que desafía la visión más sensacionalista del espectáculo: “Si uno estuvo con esa persona es porque la quiere”, concluyó, reafirmando que su prioridad ha sido enfrentar la ruptura con respeto y madurez.

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