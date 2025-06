Kika Silva y el difícil momento que vive tras especulaciones sobre su matrimonio con Gonzalo Valenzuela: "Esas palabras duelen"

Durante las últimas semanas, surgió un rumor en el mundo de la farándula, donde aseguraban que Gonzalo Valenzuela y Kika Silva habrían terminado su relación, debido a una infidelidad por parte del intérprete.

Ahora, la ex reina de Viña del Mar, aclaró la situación y señaló que su relación con el actor sigue en pie.

"No es cierto que nos separamos, que no es cierto que descubrí una infidelidad", señaló Silva a través de su cuenta de Instagram.

Luego, en una reciente entrevista con la revista Atrévete, la modelo se sinceró y habló sobre cómo le afecta a ella y a su relación los comentarios falsos y malintencionados.

"Soy una persona muy sensible, y a veces esas palabras duelen más de lo que se imaginan... Con el tiempo, uno va aprendiendo, recibe consejos de colegas y desarrolla herramientas para sobrellevarlo, pero nunca deja de ser un proceso difícil", expresó Kika.

"Estar casada con Gonzalo, y que ambos tengamos una exposición pública, nos ha enfrentado a momentos duros, como cuando resurgen videos antiguos que abren heridas. A veces la gente no dimensiona el daño que puede provocar un comentario negativo. Piensan que por ser conocidos debemos aceptarlo todo, pero detrás hay personas, familias, hijos, relaciones y entornos que también sufren. No se trata sólo de aguantar, sino de visibilizar que las palabras importan, y que todos merecemos respeto, estemos o no frente a una cámara", cerró Silva.

PURANOTICIA