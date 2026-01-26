Kika Silva rompe el silencio y entrega detalles tras su quiebre con Gonzalo Valenzuela: “He visto muchas mentiras estos días”

La ruptura entre Kika Silva y Gonzalo Valenzuela sigue dando que hablar y no precisamente por su supuesta “buena onda”. A menos de dos años de haber pasado por el altar, la pareja confirmó su quiebre la semana pasada, asegurando que todo fue en términos amistosos y sin terceros.

Las dudas no tardaron en aparecer y los rumores comenzaron a correr como pólvora. Que ella quería ser madre y él no, que las finanzas del actor estaban en rojo y eso habría tensionado la relación, que el amor ya no alcanzaba. Ninguna teoría fue confirmada, pero tampoco desmentida, hasta ahora.

Ahora, después de varios días, Kika Silva rompió el silencio desde sus redes sociales. Tras anunciar la separación, optó por bajar el perfil, refugiarse en su círculo cercano y recargar energías, incluso dejándose ver disfrutando de la playa junto a amigos, lejos del ruido y las especulaciones.

"Estos días he intentado estar desconectada de lo que se dice. Siempre he sido sincera por este canal y valoro profundamente esta comunidad. Pero a veces el silencio no es frialdad, es cuidado. Sobre todo cuando hay terceros y no solo me involucra a mí. Estoy eligiendo parar, observar y cuidarme, incluso cuando eso incomoda a otros", escribió, marcando distancia clara con el relato que se instaló en la prensa.

Pero eso no fue todo. La influencer dejó entrever que las versiones que circularon sobre el quiebre poco y nada tienen que ver con la realidad y que la decisión de separarse tuvo más que ver con preservar la tranquilidad que con algún escándalo oculto.

"No todo se explica. No todo se defiende. He visto muchas mentiras estos días. Entiendo que terminar un matrimonio en buenos términos puede ser algo "fome" para el mundo en el que trabajo, pero es mi realidad. Algunas decisiones se toman para proteger la paz", sentenció Silva.

